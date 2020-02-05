شكرا لقرائتكم ضمك يتعادل مع العدالة في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر فريقا ضمك والعدالة نقطتين ثمينتين في صراعهما للهروب من شبح الهبوط للدرجة الأولى، بعدما تعادلا 1 - 1 اليوم الأربعاء في المرحلة السابعة عشرة لبطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتفع رصيد العدالة إلى 12 نقطة، ليظل في المركز الثالث من القاع بترتيب المسابقة، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على ضمك، صاحب المركز قبل الأخير.

وبادر ضمك بالتسجيل عبر لاعبه إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 49، لكن المحترف الملجاشي كاروليس اندريا ماستينور أدرك التعادل للعدالة في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وأنهى العدالة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه عبدالله عبدالوهاب اليوسف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لحصوله على الإنذار الثاني.