شكرا لقرائتكم جلسة محاكمة لأومتيتي قبل ساعات من لقاء برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كيكي سيتين مدرب برشلونة يوم الأربعاء، إن لاعبه صمويل أومتيتي سيلحق ببعثة الفريق لمواجهة أتليتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم الخميس رغم حضوره جلسة استماع في المحكمة في نفس اليوم.

وأكدت متحدثة باسم قضاء كاتالونيا أن المدافع الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018 ويبلغ عمره 26 عاما يواجه جلسة استماع مدنية في تمام الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الخميس، لكنها رفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن القضية.

وقالت صحيفة البريوديكو الإسبانية اليومية، إن أومتيتي مطالب بدفع تعويض قيمته 183 ألف يورو (201.574 دولار) قيمة أضرار تسبب فيها لمنزل كان يستأجره في منطقة البايكس لوبراغات في برشلونة. ولم يتسن الوصول إلى ممثلي اللاعب للتعليق على الأمر.

وانضم أومتيتي لتشكيلة سيتين لمباراة الخميس رغم أن المدرب أكد أن اللاعب سيسافر إلى بيلباو بمفرده. وقال سيتين في مؤتمر صحفي: إنها قضية شخصية لكنها لا تمثل مشكلة كبيرة فهناك دائما حل لأي موقف. يجب أن نكون إيجابيين. هذه انتكاسة لكنه سيسافر عقب نهاية جلسة المحكمة. لا توجد مشكلة بهذا الشأن.