شكرا لقرائتكم توخيل يستنجد بنيمار قبل مواجهة ليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جرمان في مشاركة نجمه البرازيلي نيمار المصاب بأضلاعه، الأحد خلال مواجهة ليون النارية في المرحلة 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعلق توخيل بعد فوز فريقه الثلاثاء على نانت 2-1 في الدوري على إصابة نيمار :الأمر ليس خطيرا، آمل أن يلعب الاحد، لأنه يمر في فترة رائعة.

وكان متصدر الدوري أعلن الاثنين أن مهاجمه يعاني من إصابة في اضلاعه ستبعده عن مباراة الفريق أمام نانت، بعد تلقيه ضربة قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة ضد مونبلييه (5-صفر) السبت في المرحلة الماضية.

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وتابع توخيل :لم اكن متفاجئا لإصابته لاني رأيت خلال المباراة مدى المه. أعرف تماما انه يريد خوض كل المباريات في هذه المرحلة الحاسمة، لكن الأمر ليس مؤكدا.

وقال الفريق الباريسي في بيان له إن الفحوصات التي أجريت على اللاعب أكدت وجود اصابة على مستوى الأضلاع، دون تحديد المدة التي سيغيب فيها.

وكان لاعب برشلونة السابق قد احتفل مبكرا بعيد ميلاده الثامن والعشرين الأحد في نادي ليلي في باريس.