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ليفربول يبلغ الدور الخامس في كأس الرابطة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كان لاعبو ليفربول الشبان عند حسن ظن المدرب يورغن كلوب الذي قرر إراحة الفريق الأول بأكمله، وتغلبوا 1-صفر على شروزبيري تاون المنتمي للدرجة الثالثة في مباراة الإعادة بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم باستاد أنفيلد يوم الثلاثاء.

ولم يكن كلوب موجودا حتى في المدرجات لكنه كان سيبتسم بالتأكيد عندما سجل رو-شون وليامز هدفا غريبا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75 ليمنح ليفربول الانتصار ومواجهة ضد في الدور الخامس.

وتنفس ليفربول، الذي كانت تشكيلته الأساسية هي الأصغر في تاريخه، الصعداء بعدما أُلغي هدف سجله شروزبيري، المدعوم بثمانية آلاف مشجع، بواسطة حكم الفيديو المساعد.

وسيواجه وين روني ناديه السابق مانشستر يونايتد في الدور الخامس بعدما سجل هدفا من ركلة جزاء لصالح ديربي كاونتي في انتصاره 4-2 على نورثامبتون تاون القادم من الدرجة الرابعة.

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