قمتان ناريتان بين الأربعة الأوائل في الدوري الإماراتي









اسماء السيد - يتطلع شباب الأهلي المتصدر الى استعادة لغة الفوز وتقليص حظوظ الجزيرة الرابع في منافسته على اللقب، عندما يستضيفه الخميس في قمة المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم التي تشهد مواجهة نارية اخرى بين العين الثالث والشارقة الوصيف.

وتعثر شباب الأهلي بالتعادل السلبي مع مضيفه الفجيرة، احد الفرق المهددة بالهبوط في المرحلة الماضية، الا انه استغل سقوط الجزيرة امام الوحدة (صفر-1)، ليرفع رصيده الى 36 نقطة ويبتعد بفارق 9 نقاط في الصدارة امام الشارقة والعين (يملك مباراة مؤجلة مع الاتحاد كلباء) والجزيرة، ولكل منهم 27 نقطة.

وستكون الفرصة سانحة امام المتصدر لابعاد احد منافسيه على اللقب، في حال فوزه على الجزيرة الذي يخوض بدوره مباراة مصيرية.

وقال الارجنتيني رودولفو اروابارينا مدرب شباب الأهلي "سنخوض مباراة مهمة بالنسبة لنا، ونخطط لتحقيق الفوز حتى نحافظ على تفوقنا في مرحلة متقدمة من الدوري".

ولكن اروابارينا شدد انه لايمكن اعتبار المباراة حاسمة حيث "لا يزال هناك الكثير من المباريات، وهناك 33 نقطة في متناول الجميع".

ويأمل المدرب الارجنتيني استعادة خدمات هدافيه احمد خليل (8 اهداف) والبرازيلي ليوناردو داسيلفا (6 اهداف)، بعدما ظهر تأثر فريقهما واضحا بغيابهما في اخر مباراتين بسبب الإصابة، حيث لم يسجل سوى هدفا وحيدا.

من جهته، اعترف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بصعوبة المباراة "نعرف جيدا قوة المنافس فهو يمتلك حلولا هجومية كثيرة، الأمر الذي يتطلب تعاملا خاصا مع مجريات اللقاء الذي استعددنا له بعد مباراة الوحدة التي تعرضنا فيها لخسارة محبطة".

- قمة العين والشارقة -

Advertisements

وما ينطبق على الجزيرة ينطبق أيضا على العين وضيفه الشارقة، حين يلتقيان الجمعة في قمة ستكلفهما التعثر فيه الكثير على صعيد البقاء في المنافسة.

ويأمل العين متابعة عروضه القوية في كافة المسابقات التي خاضها تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي بيدرو ايمانويل الذي حل بديلا للكرواتي ايفان ليكو، حيث فاز على خورفكان 3-صفر والوصل 5-صفر في الدوري، وبونيودكور الاوزبكستاني 1-صفر في الدور التمهيدي لدوري ابطال اسيا.

ويدخل العين الذي سجل تسعة اهداف في المباريات الثلاث ولم يدخل مرماه أي هدف، مباراة الشارقة بطموح الفوز وحده الذي سيزيد الضغط اكثر على صدارة شباب الأهلي، كونه يملك مباراة مؤجلة مع الاتحاد كلباء في 14 شباط/فبراير.

من جهته، استعاد الشارقة بفوزه على الاتحاد كلباء 3-1 في المرحلة الماضية لغة الانتصارات التي غابت عنه في خمس مباريات متتالية (اربع هزائم وتعادل)، وهو يعرف ان أي تعثر له الجمعة سيعني تقلص حظوظه في الحفاظ على لقبه.

ويتطلع الوحدة الخامس (26 نقطة) والذي مازال يملك حسابيا فرصة المنافسة على اللقب، الى فوزه الرابع على التوالي عندما يستضيف الخميس بني ياس التاسع (20 نقطة) والذي بدوره لم يفقد أي نقطة في اخر ثلاث مراحل.

وأشاد الاسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة بمنافسه بني ياس "الذي يمر بأفضل فتراته في الموسم"، مشددا على"ضرورة العمل بشكل جاد لاستمرار الانتصارات".

ويلعب الخميس ايضا الاتحاد كلباء مع حتا، الظفرة مع النصر، والجمعة خورفكان مع الفجيرة والوصل مع عجمان.