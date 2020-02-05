شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مدرب مصرى مرشح لتدريب النجم الساحلى خلفا لجاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية تونسية من مصادر خاصة داخل نادى النجم الساحلى التونسى أن مدربا مصريا مرشحا لخلافة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو فى تدريب جوهرة الساحل.

وضعت ادارة النجم الساحلى أسماء أخرى على طاولة المفاوضات من بينها منتصر الوحيشى حال فشل المفاوضات مع المدرب المصرى.

وحسم التعادل الإيجابى 1-1 كلاسيكو تونس بين النجم الساحلى أمام الصفاقسى، فى المباراة التى جمعت الفريقين على الملعب الأولمبى بالمنزه، والمؤجلة من الجولة العاشرة بالدورى التونسى.

وشهدت المباراة غياب حسين السيد، الظهير الأيسر للنادى الأهلى والمُنتقل حديثًا للصفاقسى على سبيل الإعارة، وشارك مهاجم الأهلى السابق سليمانى كوليبالى مع النجم بديلا لإيهاب المساكنى الذى تعرض للإصابة.

النجم تقدم أولًا فى الدقيقة 19 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم الجزائرى إلياس بوكواسة، نجح منها حمزة لحمر من التقدم لأصحاب الأرض.

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وفى الدقيقة 30، أدرك أيمن الحرزى التعادل للصفاقسى من تسديدة قوية، لم ينجح مكرم البديري؛ حارس مرمى النجم، فى التصدى لها.

التعادل رفع رصيد الصفاقسى إلى النقطة 25 فى المركز الثالث بجدول الترتيب، مبتعدًا عن الصدارة بتسع نقاط، بينما يأتى النجم الساحلى فى المركز السادس بـ19 نقطة.

لمعرفة المدرب المصرى المرشح لتدريب النجم الساحلى من هنا