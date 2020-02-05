شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة إستاد القاهرة ..7 أرقام لـ " الزمالك و حرس الحدود " بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريقا الزمالك و حرس الحدود المحدد لها السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة، ضو من منافسات الجولة الـ16 للدوري الممتاز .

و يسعى فريق الزمالك بكل قوته إلى مواصلة إسعاد الجماهير لمصالحتهم محليا بعدما نجح مؤخرا فى التأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا ، وسط طموح حرس الحدود فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة البيضاء .

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد ومحمد حسن، وفي الوسط المهاجم الثلاثي محمد أوناجم وزيزو وأوباما وفي الهجوم عمر السعيد.

فيما يغيب عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود عن مباراة فريقه اليوم أمام الزمالك فى الجولة السادسة عشر للدورى، بسبب وجود شرخ فى أصبع رجله الشمال، ما جعله يضع قدمه فى جبيرة حتى يلتئم الشرخ تماما.

ومن المقرر أن يقوم عمرو الحلوانى بفك الجبيرة بعد أسبوع على أن يخوض برنامجا تأهيليا للعودة للمشاركة فى المباريات من جديد، خاصة أنه كان هداف الفريق العسكرى برصيد 4 أهداف.

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ويسعى طارق العشرى إلى اللعب بنفس خطته المعهودة بتأمين الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة والتى دائمًا ما تمثل خطورة على مرمى المنافسين ويتقنها تمامًا لاعبو الحدود.

ومن المتوقع أن يبدأ حرس الحدود مباراته اليوم بتشكيل مكون من أحمد السعدنى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد احمد ومحمد عبد الفتاح وعبد الله جمعة ومصطفى على وفى الوسط مصطفى جمال وأنطونى لوكاسا وإبراهيما كونيه ومحمد عبد اللطيف جريندو وجاتوش بانوم وفى الهجوم نانا أنتوى.

و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الزمالك و الحدود " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :