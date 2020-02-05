شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ للزملكاوية: "تزعلوا ليه؟؟ .. خلوا عندكوا روح رياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على حالة الغضب لدى جماهير الزمالك عقب قوله أنه كان يتمنى أن يقابل الأهلى للفارس الأبيض فى قرعة بطولة إفريقيا قبل إجرائها، لافتا أنه يتكلم بحقائق وأرقام مجردة عند مقارنته بين قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مشددا على أن ما يذكره ليس فيه إهانة لأحد.

وكتب تركى آل الشيخ :"الدورى المصرى فى نسخته الحديثة اتلعب 60 مرة ... فاز الاهلي 41 مرة منهم ... ولما نتكلم كورة وارقام بتزعل بعض الناس ... هو انا شتمتك ؟ والا قلت حقائق .. لما اتمنيت الزمالك في قرعة افريقيا فهو الفريق الاسهل بلغة الارقام ... وبالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة وفي متناول اليد ... واتوقع ان يواجه الاهلي صعوبة اكبر في اعتزال طارق التايب مع الهلال اكثر بكثير من كأس السوبر ... هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع ... انا اعبّر عن رأيي واللي باشوفه ... تزعلوا ليه ؟؟ خلوا عندكوا روح رياضية ... ومتخافوش ..آثار البنج ابتدت تروح".

وحذر آل الشيخ من الإساءة إليه عبر بعض الصفحات، قائلا :"بكل سهولة ... الصفحات التي ستسيء ويكون نقاشها غير رياضي راح تتوقف وشطبها ولدي القدرة على ذلك ... ومن زاد فهنالك قضاء عادل يجيبلي حقي ... زهقنا بقى من الرجولة وراء لوحة المفاتيح ".





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وقال تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي فى منشور سابق له : "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم ... دعواتكم لي فأنا محتاج لها".