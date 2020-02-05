شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تنظيم بطولة أفريقيا لليد بعد عقوبات الاتحاد الأفريقى لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة عبد البارى مدير فريق كرة اليد بنادى الزمالك على تقديم طلب رسمى للاتحاد المصرى للعبة برئاسة هشام نصر لإرسالة للاتحاد الأفريقى لطلب استضافة بطولة أفريقيا للأندية أكتوبر المقبل.

يأتى طلب الزمالك باستضافة البطولة فى ظل العقوبات التى وقعها الاتحاد الأفريقى على الاتحاد التونسى مؤخرا بشأن أحداث مباراة مصر وتونس فى نهائى أمم أفريقيا، والتى تفيد بحرمان تونس وأنديتها من استضافة أى بطولات لمدة 4 أعوام، حيث كان النجم الساحلى قد حصل مؤخرا على استضافة النسخة المقبلة .

فرض الاتحاد الأفريقى لكرة اليد عدد من العقوبات على الاتحاد التونسى بعد الأحداث التى شهدتها المباراة النهائية لبطولة أفريقيا بين المنتخب الوطني ونظيره التونسي والتي كانت تسضيفها العاصمة التونسية ،والتي أنتهت بفوز الفراعنة باللقب والتأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020 .

Advertisements

وقرر الاتحاد الأفريقي توقيع غرامة مالية على الجامعه التونسيه بمبلغ 15 ألف يورو ما يوازى بالعملة التونسية 65 ألف دينار .

كما شهدت القرارات حرمان الجامعة التونسية وأنديتها من استضافة أى من البطولات الأفريقية على صعيد المنتخبات والأندية لمدة تتراوح 4 أعوام وهناك دراسه لإقصاء فريق النجم الساحلى من تنظيم بطولة أفريقيا للأندية.

وينتظر مسئولو الزمالك إرسال الاتحاد المصرى الطلب إلى نظيهر الأفريقى وفقا لتأكيدات عبد البارى من اجل اتخاذ خطوات التنظيم.

ومن ناحية اخرى أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تقديم موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الجولة الأولى من المرحلة النهائية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2019 / 2020، التى ستنطلق غدا الخميس لمدة ساعتين، لتقام فى الرابعة عصرا بدلا من السادسة لإذاعتها تليفزيونيا عبر شاشة أون سبورت.