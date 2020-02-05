شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إيمانويل امونيكى يجتمع بلاعبى المقاصة ويعالج الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد النيجيرى إيمانويل أمونيكى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة جلسة مع لاعبى الفريق فى أول مران يقوده وبحضور الجهاز المعاون الجديد.

وأكد إيمانويل خلال كلمته للاعبين على ثقته فى إمكانياتهم وقدرتهم على استعادة الانتصارات، وهو ما تأكد له من خلال المباراة الأخيرة أمام سموحة وبعد مشاهدة تسجيلات عدد من المباريات الأخيرة للفريق، والتي أظهرت تميز معظم عناصر الفريق.

وشدد أمونيكي خلال جلسته مع اللاعبين على أن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من التركيز، والالتزام الدقيق بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

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واستأنف فريق المقاصة صباح اليوم تدريباته، استعدادا للمباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء السبت القادم باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ 17 للدوري.

وشهد المران الصباحي للفريق تركيزا على النواحي البدنية، حيث أدى اللاعبون مجموعة متنوعة من التدريبات بهدف رفع معدلات اللياقة، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الثاني في الخامسة مساء اليوم، والذي سيشهد تركيزا على تنفيذ بعض الجمل الفنية والأساليب التكتيكية وعلاج بعد الاخطاء والسلبيات التي ظهرت في الاداء من قبل.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة من 16 مباراة فاز 2 وتعادل فى 7 وخسر فى مثلهم احرز لاعبوه 17 هدفا ومنى مرماه بـ25 هدفا.



مصر المقاصة