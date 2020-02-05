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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها انتهاء أزمة فايلر وعاشور فى الأهلي بالصلح، خالد جلال مديرًا فنيًا لنادى مصر وأمير عزمى مساعدًا.

انتهاء أزمة فايلر وعاشور فى الأهلى بالصلح

انتهت أزمة حسام عاشور قائد النادى الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، التى نشبت فى أحد التدريبات التى سبقت مواجهة الهلال السودانى، وأقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 ليصعد الفريق الأحمر برفقة النجم الساحلى التونسى للدور التالى.

خالد جلال مديرًا فنيًا لنادى مصر.. وأمير عزمى مساعدًا

وافق خالد جلال، المدير الفنى الأسبق للزمالك، على العودة لقيادة نادى مصر مرة ثانية، بعدما سبق وقاد الفريق فى دورى القسم الثانى، قبل صعوده إلى الدورى الممتاز بداية من الموسم الجارى، وذلك بداية من اليوم الأربعاء، حيث سيتولى قيادة الفريق فى مباراته المقبلة أمام سموحة، والمقرر إقامتها فى الخامسة من مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

الأهلى يؤكد جاهزية أحمد فتحى وأجايى للمشاركة فى مباراة بيراميدز

أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى جاهزية الثنائى أحمد فتحى وجونيور أجايى للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية ومباراة بيراميدز غدا وفقا لرؤية الجهاز الفنى للفريق، وأوضح الجهاز الطبى أن أحمد فتحى سوف يشارك فى مران اليوم بشكل طبيعى بعد مشاركته أمس دون شكوى من آلام الكاحل التى أبعدته عن مباراة الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا وأوضح الجهاز الطبى أن النيجيرى جونيور أجايى تعافى بشكل نهائى من أعراض نزلة البرد التى تعرض لها مؤخرا عقب العودة من السودان .

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الإسماعيلى يتمسك بحضور 10 آلاف مشجع فى نصف نهائى البطولة العربية

يكثف مسئولو النادى الإسماعيلى اتصالاتهم مع الجهات الأمنية من أجل زيادة أعداد الجماهير التى ستحضر مواجهة قبل نهائى البطولة العربية إلى 10 آلاف متفرج، حيث ينتظر أن يلعب الدراويش مع الفائز من موقعة الرجاء المغربى ومولودية الجزائرى يوم 16 فبراير بينما العودة 25 من نفس الشهر ، وتلقى الإسماعيلى خطابا رسميا من الاتحاد العربى يفيد بتحديد موعد مباراتى الفريق ، ضمن منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الخطيب يطلب تقريراً عن إصابة كريم نيدفيد بعد أزمة الـ10 أشهر

طلب محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى تقريراً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن كريم نيدفيد لاعب الفريق الذى تأخرت عودته للمباريات بشكل واضح للغاية، ويرغب رئيس النادى فى معرفة السر وراء تأخر عودة نيدفيد وطبيعة الإصابة التى يعانى منها وصحة ما أُثير حول تلقى اللاعب علاج خاطئ أكثر من مرة.

لاعبو الأهلى يذبحون عجلاً لفك "نحس" بيراميدز

حرص لاعبو الأهلى على ذبح "عجل" قبل مران الفريق اليوم الأربعاء، وتم توزيعه على العمال فى النادى قبل انطلاق مران الفريق عصراً على ملعب التتش، استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الدورى الممتاز، ويحرص اللاعبون على "ذبح" عجل من فترة لأخرى وتوزيعه على العمال داخل النادى ويتطلع لاعبو الأهلى للفوز على بيراميدز غداً بعدما فاز الأخير على الأهلى فى آخر ثلاث مواجهات جمعتهما الموسم الماضى بواقع مرتين فى الدورى ومرة فى الكأس.

"الجبيرة" تبعد عمرو الحلوانى عن مواجهة الزمالك اليوم

يغيب عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود عن مباراة فريقه اليوم أمام الزمالك فى الجولة السادسة عشر للدورى، بسبب وجود شرخ فى أصبع رجله الشمال، ما جعله يضع قدمه فى جبيرة حتى يلتئم الشرخ تماما.