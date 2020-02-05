شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعجل البطاقة الدولية للمالى أبو بكر ديارا قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعجل مسئولو طلائع الجيش الاتحاد العراقى لسرعة إرسال البطاقة الدولية للمالى أبو بكر ديارا، حتى يصبح جاهزاً للمشاركة مع الطلائع بداية من مواجهة الأهلى، المقرر لها السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ومنح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع لاعبيه راحة من المران اليوم الأربعاء على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكرى عقب الفوز على نادى مصر برباعية دون رد.

وانتظم اللاعب فى تدريبات طلائع الجيش منذ نهاية فترة الانتقالات الشتوية تمهيداً للمشاركة فى المباريات فور وصول البطاقة الدولية، وتعاقد مجلس إدارة نادى طلائع الجيش مع المالى ابو بكر ديارا لاعب إنبى السابق لمدة 6 أشهر فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وأمير المراكبى وكيل أعماله.

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وتعد صفقة ديارا الخامسة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر، وعمار حمدى لاعب الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ومحمد أشرف روقة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويغيب عمرو جمال وعمار حمدى لاعبا طلائع الجيش عن صفوف فريقهما فى مباراة الأهل تنفيذاً لبنود الإعارة مع القلعة الحمراء، حيث وضع مسئولو الأحمر بنداً فى عقد إعارة الثنائى للطلائع يمنع مشاركتهم فى اللقاء.

وقفز طلائع الجيش 4 مراكز ليحتل المركز الـ13 برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.