شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولى يحصل على درع "يوتيوب" الفضى.. ويشكر أحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل المشجع الأهلاوى الشهير أمح الدولى، على درع "يوتيوب" الفضى، حيث حققت القناة أكثر من 17 مليون مشاهدة فى أقل من عام.

ونشر أمح صورة تجمعه بأحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى، وعلق عليها: "ربنا يخليك ليا يا حبيبى اتبسط وفرحت اوي احلي مفاجأة حصلتلى فى حياتى أنا مش عارف اقولك ايه انتا ديما بتفرحنى وبتبسطنى بحبك يا شيخ .. الحمد لله حصلت علي درع اليوتيوب".



أمح الدولى وأحمد الشيخ

ونشر حساب أمح على إنستجرام أيضا فيديو، أثناء احتفال أصدقاءه به، وبالدرع الفضى، الذى حصل عليه من إدارة "يوتيوب" فى مصر.

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وكان فيديو احتفال أمح مع حسين الشحات بوصول الأهلى لدور الـ 8 من دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق الهلال، قد لاقى انتشارا واسعا، شر "أمح الدولى" فيديو على حالته الخاصة، اليوم الاثنين، مع النجم حسين الشحات وهم يرقصان على أحد الأغانى الشعبية احتفالات بصعود الأهلى على حساب الهلال السودانى، وعلق على الفيديو قائلا: "فرحة حسين الشحات وامح الدولى بالصعود وكسبرة".

وحرص لاعبو الأهلى على ذبح "عجل" قبل مران الفريق اليوم الأربعاء، وتم توزيعه على العمال فى النادى قبل انطلاق مران الفريق عصراً على ملعب التتش، استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الدورى الممتاز، ويحرص اللاعبون على "ذبح" عجل من فترة لأخرى وتوزيعه على العمال داخل النادى ويتطلع لاعبو الأهلى للفوز على بيراميدز غداً بعدما فاز الأخير على الأهلى فى آخر ثلاث مواجهات جمعتهما الموسم الماضى بواقع مرتين فى الدورى ومرة فى الكأس، ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد الخميس، حيث يختتم الأهلى تدريباته فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر.