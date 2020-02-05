شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ لهيثم فاروق: تافه فى قنوات الحقيرة بعت بلدك سهل تبيع أي حاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك السابق، تعليقا على تغريدة له عبر موقع "تويتر"، حيث كتب الأخير: "الدنيا تلاهي وملاهي وخير الملاهي شوال بارك"، فرد تركي قائلا: " شيء مش مستغرب من تافه شغال في قنوات الحقيرة، بعت بلدك مش صعب عليك تبيع أي حاجه تانية، عمومًا مبروك.. رديت عليك".

ليعود هيثم فاورق معلقا من جديد "بلدي ونادي الزمالك أغلى عندي من أي شيء، وأتشرف بعملي في قنوات بي إن سبورتس، مبروك.. رديت عليك، والتفاهة ليها ناسها"، ورد آل الشيخ قائلا :"يا تافه انت بسعر، يعني بفاتورة، ومفيش حاجة تتقارن بالوطن يا تافه، لا نادي ولا غيره! وأكيد شخصية زيك تتشرف تعمل في مكان رخيص زيه".

ودشن رواد موقع "تويتر" هاشتاج "تركي آل الشيخ"، ليعبروا عن تضامنهم معه ضد هيثم فاروق ويدعمون موقفه، فكتب أحد المعلقين :" لأنك تافه وفارغ وللأسف متسول على حساب مصر فاكر أنك مهم أنت لاشيء وجمهور الزمالك يعرف المواقف الشجاعة للرجال ،مثلك يلعق الأحذية في البي إن سبورت واسأل محمد صفوت".



تركى آل الشيخ وهيثم فاروق ترند على تويتر

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من ناحية أخرى تمني المستشار تركي آل شيخ لو سمحت قرعة دوري أبطال أفريقيا ، بمواجهة الفريق الأحمر لغريمه التقليدي الزمالك في دور ربع النهائي بالبطولة .

ونشر تركي آل شيخ علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدوينه كتب فيها "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه انا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم ... دعواتكم لي فأنا محتاج لها".