شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يتعامل فايلر مع صالح جمعة فى الأهلى بعد تأجيل رحيل اللاعب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم قرار بقاء صالح جمعة فى الأهلى إلا أن الجدل حول اللاعب مازال مُستمراً بشكل واضح، فالبعض يرى أن صالح لن يُشارك مع السويسرى رينيه فايلر، فيما يرى آخرون أن المدرب السويسرى قرر العفو عن اللاعب وسيدفع به فى المباريات المقبلة بعد استعادة مستواه، وهو ما زاد الحيرة حول مستقبل اللاعب، خاصة أن هناك فريقاً ثالثاً يؤكد أن اللاعب قد يرحل لأحد الدوريات التى لم يُغلق باب القيد فيها حتى الآن وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

س: لماذا تراجع الأهلى عن بيع صالح جمعة خلال انتقالات الشتاء الأخيرة؟

ج: لأن النادى لم يتلق أى عروض جادة ورسمية من أندية داخلية وخارجية لاستعارة اللاعب، كما أن الأهلى رفض فكرة رحيل اللاعب مجاناً ولا رحيله نهائياً، لذا جاء قرار الأبقاء على صالح جمعة لحين إشعار آخر.

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س: هل ستتغيّر معاملة رينيه فايلر مع صالح جمعة؟

ج: الدلائل والمعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء تؤكد أن المعاملة لن تتغيّر وأن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق سبق وأعلن موقفه الحاسم تجاه صالح وأكد لمسئولى الأهلى أنه لا يحتاج اللاعب فى الفريق، بل إن المدير الفنى أعلن ذلك صراحة فى مؤتمر صحفى مؤخراً.

س: هل لا يبدو فايلر مُقتنعاً بقدرات صالح جمعة؟

ج: بالعكس.. فايلر شأنه شأن الملايين تقريباً في مصر الذين يؤمنون تماماً بقدرات صالح جمعة ومهاراته الفنية، لكنه يرى أن اللاعب غير ملتزم ولا يؤدى المطلوب منه، وهذا هو تحفّظ الملايين أيضاً على صالح جمعة.

س: هل من الممكن أن يرحل صالح جمعة لأحد الدوريات التى لم ينته القيد فيها حتى الآن؟

ج: هذا اقتراح عرضه البعض فى الأيام الماضية لإيجاد نادٍ يرحل له اللاعب، طالما أن فايلر لن يدفع به، وستكشف الأيام المقبلة مصير صالح جمعة.