"طائرة خاصة ورسالة ومشادة".. 3 مواقف من آل الشيخ مع الأهلي قبل قرعة الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الساعات الماضية عدة رسائل من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي بالنادي الأهلي قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا.

ويشهد مساء اليوم الأربعاء، إجراء قرعة دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي تشهد ظهور قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

- رسالتان للزمالك

على صفحته الرسمية "فيسبوك" عبّر تركي آل الشيخ عن أمنيته في تواجد الزمالك بطريق الأهلي الأفريقي، لافتًا إلى أنه المنافس الأسهل من بين الفرق الثمانية في البطولة الأفريقية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء: "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك؛ لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور".

وأضاف: "مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه، أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم".

وأتم الرئيس الشرفي للأهلي قائلا: "دعواتكم لي فأنا محتاج لها".

بعد هذه الرسالة عاد آل الشيخ ليوجه رسالة جديدة لجماهير الكرة المصرية وتحديدًا القطبين الأهلي والزمالك، قائلاً: "الدوري المصري في نسخته الحديثة اتلعب 60 مرة، فاز الأهلي 41 مرة منها".

وتابع: "لما نتكلم كورة وأرقام بتزعل بعض الناس، هو أنا شتمتك؟ ولا قلت حقائق؟ لما أتمنيت الزمالك في قرعة دوري الأبطال فهو الفريق الأسهل بلغة الأرقام".

وتحدث آل الشيخ أيضًا عن مباراة السوبر والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في الشهر الجاري، قائلاً: "بالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة، وفي متناول اليد".

وأكمل: "أتوقع أن يواجه الأهلي صعوبة أكبر في اعتزال طارق التائب مع الهلال أكثر من كأس السوبر، هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع".

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- مشادة مع هيثم فاروق

دخل الثنائي تركي آل الشيخ، وهيثم فاروق، نجم نادي الزمالك السابق في مشادة متبادلة على خلفية ما قام به الرئيس الشرفي للأهلي عبر "فيسبوك".

البداية كانت من عند هيثم فاروق، عندما كتب تغريدة عبر صفحته الرسمية "تويتر": "الدنيا تلاهي وملاهي وخير الملاهي شوال بارك".

من جانبه، رد آل الشيخ على هذه التغريدة، قائلاً: "شيء مش مستغرب من تافه شغال في قنوات الحقيرة، بعت بلدك مش صعب عليك تبيع أي حاجه تانية، عمومًا مبروك.. رديت عليك".

نجم الزمالك السابق، رد على آل الشيخ: "بلدي ونادي الزمالك أغلى عندي من أي شيء، وأتشرف بعملي في قنوات بي إن سبورتس، مبروك.. رديت عليك، والتفاهة ليها ناسها".

آل الشيخ عاد مجددًا ليرد: "يا تافه أنت بسعر، يعني بفاتورة، ومفيش حاجة تتقارن بالوطن يا تافه، لا نادي ولا غيره! وأكيد شخصية زيك تتشرف تعمل في مكان رخيص زيه".

- طائرة خاصة للأهلي

كشف حمادة إسماعيل المنتج الفني ومدير مكتب تركي آل الشيخ في مصر، أن الأخير عبّر عن استعداده لمساعدة الأهلي قبل بداية دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف إسماعيل عبر فيديو نشر على صفحة "تركي آل الشيخ" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تركي آل الشيخ طالب بضرورة توفير طائرة خاصة لإرسال أكبر عدد من جماهير الأهلي لمباراة الفريق القادمة في البطولة الأفريقية".

وأنهى: "الأمر الثاني الذي طلبه آل الشيخ وهو العرض على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي توفير طائرة خاصة لفريق الكرة إلا أننا في انتظار موافقة الخطيب".