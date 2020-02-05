"يعاملونني مثل جوارديولا".. مدرب صنداونز يتحدث عن تواجده في مصر و"إحباط" أنديتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب أفريقي، أنه يفضل دومًا مواجهة أندية الشمال الأفريقي في المنافسات القارية، في ظل قدرته على تحقيق نتائج إيجابية ضدهم.

وأشار موسيماني في تصريحات لصحيفتي اندبندنت وتايمز لايف في جنوب أفريقيا، إلى أنه يجد احترامًا كبيرًا أثناء تواجده في مصر والمغرب بشكل خاص.

وقال مدرب صنداونز: "الأمر مرعب، عندما تذهب إلى القاهرة يحترمونك بشكل فائق، من أنا؟ يعاملونني وكأنني بيب جوارديولا أو ما شابه، رغم أنني مجرد مدرب محلي من جنوب أفريقيا".

وأكمل: "الاحترام الذي أجده هناك لا يصدق، إنهم يؤمنون بي ويمنحونني الفرصة، إنهم يقومون بوضعي على شاشات التلفاز لتحليل المباريات، رغم أنني لا أتحدث العربية".

وأضاف: "في المغرب أحظى باحترام كبير، ولذلك أسير في شوارعها بصعوبة بالغة، على العكس في جنوب أفريقيا فيمكنني السير في أي مكان ولا أحد يهتم بي".

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وأوضح: "الجماهير المغربية متعصبة للغاية، لم أرّ في حياتي طاقة كالتي يمتلكونها، عندما تدخل الملعب في الدار البيضاء فإنك تشعر بالحرارة، من الجيد أن لاعبي فريقي لا يخافون مثل هذه الامور".

وعن كيفية التغلب على الأندية العربية، فقال موسيماني: "نلعب بطريقة ثابتة وواحدة من أجل التغلب عن أندية شمال أفريقيا، نعتمد على التمريرات المتتالية لأنهم لا يحبون الركض خلف الكرة".

وأردف: "أندية شمال أفريقيا تحب السيطرة على الكرة، ولكن إذا أردت أن تحبطهم فعليك ألا تعطيهم الكرة، فقط قم بتنظيم لاعبيك جيدًا لتمرير الكرات ودعهم يركضون خلفك".

واختتم: "راوغهم عقليًا وبعدها ستجدهم يقاتلون بعضهم البعض داخل الملعب، وإذا حدث ذلك فعليك أن تدرك أنك قد قضيت عليهم".

الجدير بالذكر أن نادي صنداونز يعد من بين المرشحين لمواجهة الأهلي أو الزمالك خلال منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، والذي ستقام قرعته مساء اليوم، الأربعاء في القاهرة.