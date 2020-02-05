تشكيل الاتحاد أمام التعاون.. رومارينهو يقود الهجوم

أعلن الهولندى تين كات المدير الفنى للاتحاد جدة السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة التعاون، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. جاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة التعاون كالأتى : حراسة المرمى : مارسيلو جروهي. خط الدفاع : منصور الحربي، حمدان الشمراني، برونو أوفيني، سعود عبدالحميد. Advertisements خط الوسط :كريم الأحمدي، عبدالاله المالكي، عبدالعزيز البيشي، ليوناردو جيل، مهند الشنقيطي. خط الهجوم : رومارينهو دا سيلفا. وتواجد على مقاعد البلادء كلا من: ويلفريد بوني، عبدالعزيز العرياني، خالد السميري، محمد الثاني، أحمد عماد، عبدالمحسن فلاته، فواز القرني .

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