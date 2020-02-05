الإسماعيلي يجهز إبراهيم أبو اليزيد للقاء الزمالك والبطولة العربية

يلجأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديديه جوميز لخدمات إبراهيم أبو اليزيد أمام الزمالك وفي نصف نهائي البطولة العربية.

ويعود ابواليزيد مدافع الدراويش إلى تشكيل الفريق الأساسي من جديد بداية من لقاء الزمالك لتعويض غياب محمد هاشم.

ويغيب هاشم عن قمة الأحد بسبب الإيقاف وذلك لحصوله على كرت أحمر خلال لقاء الدراويش

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الاخير والذي جمعه مع نادي أسوان عصر الأحد الماضي.

وعقب لقاء الزمالك سيلتقى الاسماعيلي مع المتأهل من الرجاء البيضاوي المغربي أو مولودية الجزائر في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية واللقاء المقرر إقامته يوم الأحد الموافق 16 فبراير على ستاد الاسماعيلية.

وخلال هذا اللقاء سيغيب باهر

المحمدي مدافع وقائد الدراويش بسبب الإيقاف أيضًا وذلك لحصوله على ثاني انذار له في البطولة خلال مواجهة الفريق مع الاتحاد السكندري في إياب ربع النهائي والتي انتهت بالتعادل السلبي وتأهل الاسماعيلي منها إلى قبل النهائي بالفوز على زعيم الثغر بهدف نظيف في مجموع المباراتين.

يحتل الدراويش المركز الثامن بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة جمعهما من 16 مباراة حقق الفوز في ستة وتلقى الهزيمة في سبعة وتعادل في ثلاثة.