الإسماعيلي يستأنف تدريباته إستعدادًا لمباراة الزمالك

يستأنف الفريق الأول بالنادي الاسماعيلي عصر اليوم استعداداته لمواجهة الزمالك المُقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

كان الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لإسماعيلي منح لاعبية راحة سلبيىة عقب الخسارة من أسوان أول أمس الإثنين بهدفين مقابل هدف في الحولة ال16 بالدوري.

ويدخل الدراويش المباراة بحثًا عن الفوز بعد أصدار المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلى ، قرارًا بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين، بعد الأداء الباهت فى لقائهم أمام أسوان.

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تأتى تلك الغرامة إرساءً لمبدأ الثواب والعقاب التى ينتهجها مجلس الإدارة بين اللاعبين وبهدف استعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم

الأمور والانضباط داخل الفريق وتجنب فقدان مزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة المحلية.

شدد رئيس النادى الإسماعيلى على أنه يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادى الإسماعيلى مضيفًا أنه لا مكان لأى لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة.

يحتل الدراويش المركز الثامن بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة جمعهما من 16 مباراة حقق الفوز في ستة وتلقى الهزيمة في سبعة وتعادل في ثلاثة.