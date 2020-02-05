الاتحاد الآسيوي يشيد بأرقام عبدالله المعيوف مع الهلال بدوري أبطال آسيا

نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر "تويتر" إحصائية لمشاركة لاعب نادي الهلال عبدالله المعيوف في نسخة العام الماضي.

وأوضح الحساب أن عبدالله المعيوف لعب 1620 دقيقة مع نادي الهلال في دوري أبطال آسيا 2019، نجح في الحافظ علي نظافة الشباك في ٤ مباريات، كما نجح في التصدي ل ٣٤ هجمه، التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا موسم ٢٠١٩.

الجدير بالذكر أن نادى الهلال ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من شباب الاهلى الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، شهر خودرو الإيراني.

تنطلق منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠ يوم الاثنين ١٠ فبراير بمباراة باختاكور الأوزبكي امان شباب الاهلى الإماراتي. آسيا 2019، نجح في الحافظ علي نظافة الشباك في ٤ مباريات، كما نجح في التصدي ل ٣٤ هجمه، التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا موسم ٢٠١٩.الجدير بالذكر أن نادى الهلال ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من شباب الاهلى الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، شهر خودرو الإيراني.تنطلق منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠ يوم الاثنين ١٠ فبراير بمباراة باختاكور الأوزبكي امان شباب الاهلى الإماراتي.

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