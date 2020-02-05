الاتحاد الآسيوي يشيد بأرقام عبدالله المعيوف مع الهلال بدوري أبطال آسيا

نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر "تويتر" إحصائية لمشاركة لاعب نادي الهلال عبدالله المعيوف في نسخة العام الماضي.
وأوضح الحساب أن عبدالله المعيوف لعب 1620 دقيقة مع نادي الهلال في دوري أبطال
الجدير بالذكر أن نادى الهلال ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من شباب الاهلى الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، شهر خودرو الإيراني.
تنطلق منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠ يوم الاثنين ١٠ فبراير بمباراة باختاكور الأوزبكي امان شباب الاهلى الإماراتي.
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