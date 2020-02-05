18 لاعبًا في قائمة طنطا لمواجهة المصري

وقع اختيار الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين على ١٨ لاعبا للسفر لمدينة السويس لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الأسبوع قبل الأخير من الدور الأول للدوري.
شهدت القائمة إضافة عدد من اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضيواللاعبون هم:
"علي فرج ، محمد فتحى ، محمود مسعود ، سليمان عبد ربه ، إيهاب سمير ، أحمد سالم صافى ، حسين فيصل ، حسام غالى ، محمد ماجد أونوش ، وليدعادل ، أحمد سيعيد أوكا ، محمود منصور ، محمد العشرى ، تاديو لوانجا ، محمد أسعد ، أحمد أحمد فهمى ، محمد ناجى جدو وإسلام فؤاد".
تعتبر مباراة المصرى هى الفرصة الأخيره للجهاز الفنى بعد تأزم موقف الفريق فى الجدول وأصبح مرشحا بقوة للعودة للدرجة الثانية فى مقابل النتائج الإيجابية التى تحققها الفرق المنافسة.
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