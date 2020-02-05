قرعة دوري أبطال أفريقيا تضم 4 فرق مصرية

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، التى تقام في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة الكبير، والتي يشارك بها 4 فرق مصرية.

ويشارك في دوري أبطال أفريقيا قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ونادى بيرامدز والمصري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر المجموعة الأولي مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، ويأتى الزمالك والاهلي والوداد والرجاء فى التصنيف الثاني، وسيكون الأهلي في طريق مازيمبي أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.

وينتظر النادي الأهلي مواجهة أحد الفرق من الثلاثي صن داونز ومازيمبي والترجي التونسي، بينما ينتظر نادي

الزمالك أحد الثلاثي النجم الساحلي وصن داونز والترجي التونسي.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.

تاريخ الفرق الثمانية

تأهل لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا 8 أندية في ربع النهائي توجت جميعها من قبل باللقب ويأتى على رأسهم الأهلي المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبي الكونغولي 5 ألقاب والترجي التونسي 4 ألقاب والرجاء المغربي 3 ألقاب والوداد المغربي لقبين ولقب لكل من النجم الساحلي

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التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

الفرق المصرية المشاركة في ربع نهائي الكونفدرالية

تقام قرعة الكونفدرالية الإفريقية بين 8 أندية وهم: بيراميدز والمصرى وحوريا الغينى والنصر الليبى ونهضة بركان المغربى وزانكو الزامبى وحسنية أغادير المغربى وأنيمبا النيجيرى.

تاريخ الفرق المشاركة

يتنافس 8 أندية للفوز باللقب لأول مرة في تاريخهم، ولم يتواجد في هذا الدور أي فريق سبق له الفوز بالبطولة وستكون أندية هذا الدور كالتالي: بيراميدز والمصرى وحوريا الغينى والنصر الليبى ونهضة بركان المغربى وزانكو الزامبى وحسنية أغادير المغربى وأنيمبا النيجيرى.

موعد مباريات الدور ربع نهائي للكونفدرالية الإفريقية

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم 1 مارس على ملاعب أندية التصنيف الثاني، والعودة 8 من الشهر نفسه على ملاعب أندية التصنيف الأول.

الأهلي تأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، عن المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم في آخر مباريات دوري المجموعات.