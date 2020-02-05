ناشئات يد الأهلي يواجهن الزهور بنهائي بطولة منطقة القاهرة

فريق الناشئات لكرة اليد بالأهلي مواليد 2002 يخوض مباراة مهمة اليوم أمام فريق الزهور، في نهائي بطولة منطقة القاهرة.

وتقام المباراة في السادسة والنصف مساء، على ملاعب الطيران، ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز، والتتويج

بلقب البطولة.

كان فريق ناشئات كرة اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الشمس بنتيجة 25ـ 19، ضمن منافسات منطقة القاهرة.