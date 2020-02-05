كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ 35 على طريقته الخاصة

نشر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع انستجرام، أثناء إجرائه تدريبات مع فريقه، تزامنًا مع عيد ميلاده الذي يصادف اليوم 5 فبراير.

أتم رونالدو عامه الخامس والثلاثين بعد رحلة عطاء كبيرة داخل المستطيل الأخضر وحصوله على العديد من الجوائز الفردية والجماعية سواء مع الأندية التي لعب لها وهي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وبات الأسطورة البرتغالية المعروف باسم صاروخ ماديرا أحد أهم وأكثر اللاعبين تأثيرًا وحصدًا للألقاب والجوائز الفردية، إذ أنه أصبح الهداف التاريخي لريال مدريد

برصيد 450 هدفًا كما سجل 118 هدفًا رفقة مانشستر يونايتد وـ 5 أهداف مع سبورتنج لشبونة أولى محطاته الكروية، بالإضافة إلى أنه استطاع تسجيل 50 هدفًا حتى الأن مع يوفنتوس ليصل مجموع أهدافه المحلية لـ 623، بالإضافة إلى 99 هدفًا مع منتخب البرتغالي ليصبح الأجمالي 722 هدفًا طيلة مسيرته الكروية حتى الآن.

كما أن رونالدو أكثر لاعب يحصل على بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 5 مرات بواقع أربع مرات مع ريال مدريد

ومرة واحدة مع مانشستر يونايتد، بالإضافة لحصوله على الكرة الذهبية خمس مرات ليكون ثاني أكثر لاعب حصولًا عليها بعد ليونيل ميسي الذي توج بها 5 مرات كانت آخرها العام الماضي.

أبرز إنجازاته مع مانشستر يونايتد

ساهم في تتويج مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ثلاث مرات بالإضافة للتتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة واحدة لكلاهما.

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أبرز انجازاته مع ريال مدريد

التتويج بدوري أبطال أوروبا بأربع مرات منهم ثلاث مرات على التوالي، بالإضافة إلى الدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات لكلاهما.

إنجازاته مع يوفنتوس

ساهم في تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي الموسم الماضي وكأس السوبر الإيطالي.

إنجازاته مع منتخب البرتغال

ساهم رونالدو في التتويج بكأس أمم أوروبا " يورو 2016"، ودوري الأمم الأوروبية 2019.