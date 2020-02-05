اونلاين | كورة لايف TIME SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار رابط ماتش الزمالك لايف LIVE HD

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مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري العام يلتقي مساء اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وتنقلها قناتي تايم سبورت وأون سبورت، يستأنف الزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون مشواره في المنافسات المحلية بمواجهة نظيره حرس الحدود اليوم الأربعاء 5-2-2020، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويستضيف اللقاء ستاد القاهرة الدولي.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري العام

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مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري العام

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري العام

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري العام