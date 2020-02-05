اونلاين | رابط kora star مشاهدة مباراة الترجي والاتحاد المنستيري بث مباشر اونلاين HD

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تنطلق مباراة الترجي والاتحاد المنستيري بث مباشر ، اليوم الأربعاء الموافق 5 من شهر فبراير الجاري، من خلال يلا كورة مباشر مباريات اليوم، حيث يلتقى الفريقين Esperance vs Monastir، على ستاد الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التونسي الممتاز.

مشاهدة مباراة الترجي والاتحاد المنستيري

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر، مباراة الترجي والاتحاد المنستيري، على ستاد الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التونسي الممتاز، حيث يمكن مشاهدة يث مباراة اليوم بث مباشر، ونتابع المباراة لحظة بلحظة من خلال مباراة يلا كورة مباشر، بجودة عالية دون تقطيع مجانًا.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر، بدون تقطيع وبجودة عالية وأفضل صورة، عبر البث المباشر ومشاهدة مباراة اليوم بث مباشر، حيث يمكن متابعة المباراة بين الترجي والاتحاد المنستيريعلى ستاد الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التونسي الممتاز، في نقل مباشر وحصري مجانًا في خدمه يقدمها موقع كورة أون kora on، ونتابع اللقاء عبر يلا كورة مباشر مباريات اليوم لحظة بلحظة أون لاين.

موقف الترجي والاتحاد المنستيري بجدول ترتيب الدوري التونسي

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حيث يدخل فريق الترجي المباراة وهو يحتل المركز الأول برصيد 34 نقطة، فيما يقطن نظيرة الاتحاد المنستيري المركز الثاني برصيد 28 نقطة بجدول ترتيب الدوري التونسي، ومن المقرر أن تكون المواجهه على ستاد الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التونسي الممتاز.

موعد مباراة الترجي والاتحاد المنستيري بطولة الدوري التونسي

الساعة 03:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 04:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 04:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 04:00 مساء بتوقيت فلسطين.

الساعة 02:00 مساء بتوقيت تونس.