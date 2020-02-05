اونلاين | كورة اونلاين HD مشاهدة مباراة الترجي والاتحاد المنستيري coolkora لايف

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يستضيف فريق الترجي الرياضي التونسي مساء الأربعاء، منافسه الاتحاد المنستيري ضمن مباراة الجولة الـ 13 لبطولة الدوري التونسي «الرابطة المحترفة الأولى».

وفي لقاء القمة بالدوري التونسي يلتقي الترجي الرياضي بمنافسه الاتحاد المنستيري، بحثًا عن الفوز لكل منهما.

الترجي الذي توّج بطلًا للشتاء في الدوري التونسي يواجه ملاحقه المباشر بحثًا عن توسيع الفارق بعد أن أصبح 6 نقاط كاملة.

الفريقان لم يعرفا طعم الهزيمة في 12 جولة سابقة حيث حقق الترجي 11 فوزًا وتعادلًا وحيدًا.

بينما انتصر الاتحاد المنستيري في 8 مباريات وتعادل في 4.

تعرف على تفاصيل وموعد مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري في لقاء الجولة الـ 13 من الدوري التوسني لكرة القدم والقنوات الناقلة وملعب المباراة

موعد مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري في الدوري التونسي

تنطلق مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري في الدوري التونسي، في تمام الـ 15:00 توقيت القاهرة، 16:00 توقيت مكة المكرمة، 13:00 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري في الدوري التونسي

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تقام مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري في الدوري التونسي، على الملعب الأولمبي برادس.

القنوات الناقلة لـ مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري في الدوري التونسي

تنقل مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري في الدوري التونسي، على قنوات:

التليفزيون التونسي الأول.

الكأس الثانية إتش دي.

معلق مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري في الدوري التونسي

يقوم بالتعليق على مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري في الدوري التونسي، المعلقان الرياضيان رفقي بوستة، ونور الدين آيت علي.

قائمة الترجي الرياضي التونسي لمواجهة الاتحاد المنستيري

تضم قائم الترجي 22 لاعبًا جاءت على النحو التالي: «معز بن شريفية ورامي الجريدي وصدقي الدبشي وسامح الدربالي وإلياس الشتي وشمس الدين الذوادي وخليل شمام ومحمد علي اليعقوبي وعبد القادر بدران ومحمد أمين توغاي وفوسيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وكوامي بونسو وعبد الرؤوف بن غيث وحمدو الهوني وبلال بن ساحة وعبد الرحمان مزيان وماهر بالصغير وفادي بن شوق وطه ياسين الخنيسي ومحمد علي بن حمودة وإبراهيم واتارا».