رياضة | ختام بطولة الجمهورية لكرة القدم للإعاقات الذهنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام بطولة الجمهورية لكرة القدم للإعاقات الذهنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختتمت اليوم، منافسات الدور الثانى لبطولتى الجمهورية وكأس مصر لكرة القدم للموسم الرياضي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، تحت تنظيم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي ورعاية البنك الأهلي المصري.

أقيمت البطولة في الساحة الرياضية للقوات المسلحة بمدينة الإسماعيلية بمشاركة ٦ أندية، وأسفرت نتائج اليوم الأخير في منافسات فرق الداون سيندروم عن فوز نادي العزيمة بالإسماعيلية علي مركز شباب الجزيرة بنتيجة ١٥ - ١، وفاز نادي البنك الأهلي علي مركز شباب الزيتون بنتيجة ٦-صفر، فيما فاز مركز شباب الجزيرة علي مركز شباب الزيتون بهدفين نظيفين، وحقق البنك الأهلي الفوز علي مركز شباب الجزيرة بسداسية نظيفة، وتغلب العزيمة علي البنك الأهلي وعلي الزيتون بنتيجة ٤- صفر.

وفي منافسات الفرق للإعاقة الفكرية حقق نادي الهدف بطنطا ونادي العزيمة بالإسماعيلية الفوز علي مركز شباب الزيتون بنتيجة واحدة هي ١٢ - صفر، وفاز مركز شباب الجزيرة علي نادي النصر بسداسية نظيفة، وعاد مركز شباب الجزيرة ليحقق فوزا غاليا علي نادي العزيمة بأربعة أهداف للاشئ، وتغلب الهدف علي النصر بنتيجة ٩- صفر.

وتقام بطولة الجمهورية لكرة القدم علي مدار الموسم من خلال أربع أدوار، فيما تقام بطولة كأس مصر من خلال ٣ أدوار، ويتم تجميع النقاط وتتويج البطل مع إعلان أصحاب المراكز الأولي في الدور الأخير للمسابقة.