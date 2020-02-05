رياضة | أبيدال يفتح النار ويكشف عن صفقات برشلونة المستهدفة

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برر إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني ضم ناديه للاعب البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو، خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.

وقال أبيدال لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "إنه ترينكاو لاعب جيد جدًا على المستويين الفني والتكتيكي.. يجب أن ترى دائمًا لاعبين مثله داخل برشلونة".

وبخصوص لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وما تردد عن إمكانية التعاقد معه، رغم قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده، والتي تصل إلى 111 مليون يورو، فقال أبيدال: "الميزانية ليست لدي.. وظيفتي محاولة إقناع اللاعب.. إذا أخبرتني الإدارة بأننا يمكننا القيام بذلك من الناحية المالية، سيتم الأمر.. وإن لم يكن، سيتعين علينا العثور على لاعب آخر".

وأردف: "هو لاعب يعجبني كثيرًا.. إنه من بين أفضل خمسة أو ستة لاعبين في العالم الآن، لكن هناك لاعبين آخرين في مركزه أحبهم أيضا".

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وعن إمكانية تعارض ضم مهاجم جديد، مع عودة نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، أجاب: "ذلك يعتمد على التخطيط والجنسية وأشياء كثيرة.. أقول دائما: الشيء المهم بالنسبة لي هو الجانب الرياضي، حيث أحاول تكوين فريقًا أقوى في الصيف المقبل، للوصول إلى أهدافنا.. وجود لاعبين موهوبين مثل لاوتارو ونيمار أو غيرهما، سيكون دائمًا مفيدًا للنادي".

وواصل: "لا أعرف اليوم إذا كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا أم لا.. لا أراه مستحيلًا، أبدًا، سنحاول العمل من أجل ذلك، ونأمل في تحقيقه.. وإذا لم يحدث، سنحاول إيجاد الأفضل لتقوية الفريق".