رياضة | تليفونات بني سويف يجهز قوته الضاربة لمباراة الألومنيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بني سويف يجهز قوته الضاربة لمباراة الألومنيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى استعداداته الجدية لمواجهة مضيفه الألومنيوم وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الرابع عشر والمقرر إقامتها الاحد بعد القادم بملعب الالمونيوم بنجع حمادى .

وخاض تليفونات بنى سويف مباراتين وديتين أمام الفيوم وانتهت لصالح التليفونات بهدفين نظيفين فيما خسر الفريق أمام النجوم بنتيجة 2/4 .

وفى سياق متصل قال أبو العينين شحاته ، المدير الفنى لتليفونات بنى سويف : اهم مكاسب الوديات هى الحفاظ على معدل اللياقة البدنية والفنية بجانب تجهيز اللاعبين خاصة العناصر البعيدة وتساهم فى انسجامهم مع الفريق ويتم تطبيق طرق اللعب التى سيتم اللعب بها هتلعب بيها المباراه القادمه رسميا .

واضاف بقوله : مباراة الالمونيوم صعبه جدا خاصة فى ظل وضع الالمونيوم الحالى وبالتاكيد نخوض بعدها مباراة صعبة أيضا امام البنك الأهلى لكن نحن نادى محترم ومنافس شرس

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واعرب نينو عن رضاءه عن اكتمال صفوف الفريق وعدم وجود أى غيابات بالفريق للإصابة أو الإيقاف ، بجانب جاهزية الثلاثى الجدد .

وكان تليفونات بنى سويف قد ضم ثلاث لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية حيث ضم احمد حسن قادما من الشرطة المطروحى فيما ضم الثنائى محمد كارم لاعب بترول اسيوط وأحمد شحاته لاعب ابو قير للأسمدة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من ابو العينين شحاته مديرا فنيا وحمدى فاروق ورأفت عبد السلام مدربين وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وايمن محفوظ جهاز ادارى وخالد مرجان اصابات ملاعب وعلاج طبيعى واحمد شعبان مدير الكرة والمهندس أحمد سعد مشرفا على الكرة .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 20 نقطة فيما يحتل الالمونيوم المركز الثانى برصيد 28 نقطة .