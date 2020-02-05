رياضة | هل رحل بيتسو موسيماني عن صن داونز لتدريب الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل رحل بيتسو موسيماني عن صن داونز لتدريب الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت التقارير الإعلامية في الساعات الماضية عن إمكانية رحيل بيتسو موسيماني من تدريب فريق صن داونز الجنوب افريقي الكثير من التساؤلات خلال الفترة الحالية.

مصدر مقرب من المدرب نفى ما أثير عن وجود مفاوضات من النادي الأهلي مشيرًا إلى أن الأمر عار تماما من الصحة ولم يتحدث معه أي مسئول من الأهلي من قريب أو بعيد.

وأشار إلى أنه لا يوجد خلاف بين المدرب وإدارة صن داونز على راتبه الشهري الذي يصل لـ٤٥ ألف دولار لكن المشكلة تتعلقة برغبته في ضم لاعبين بمقابل مادي كبير وهو ما ترفضه إدارة النادي التي ترفض استراتيجية المغالاة في الأمور المالية للصفقات الجديدة.

وشدد على أن المدرب لم يحسم مصيره بعد سواء بالتجديد أو الرحيل.