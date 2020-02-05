رياضة | أول رد فعل من زيدان على رحيل ميسي وضم مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من زيدان على رحيل ميسي وضم مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"مباراة الغد ليست مباراة ربع نهائي فحسب، بل هي مباراة نهائية. سوسيداد لن يأتوا إلى هنا من أجل السماح لنا باللعب. علينا أن نكون حاضرين ومركزين منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف :"يعلم اللاعبون أن لدينا مباراة نلعبها كل 3 أيام. ما يقومون به ليس سهلا".

وعن إمكانية التعاقد مع مبابي لاعب باريس سان جيرمان قال :"سأخبرك ذات الأمر، لن أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى ... أنا مُكتفٍ بما لدي من لاعبين".

Advertisements

وحول إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة قال زيدان :"لن أبدي رأيي حول نادٍ آخر، ما سأخبرك به هو أنهم سينافسون على كل شيء حتى نهاية الموسم، هذه هي عادات الفرق القوية، الأمور الأخرى لا ألقي لها بالا. برشلونه سيستمر بالمنافسة".

وعن استعادة خدمات أوديجارد في الصيف قال زيدان :" لا أفكر بهذا الأمر الآن. هو لاعبنا ونحن مسرورون بما يقوم به مع سوسيداد".

وتابع :"غدا سيكون خصمنا وسيحاول أن يبذل كل ما بوسعه من أجل سوسيداد. علينا التفكير بما سنقوم به بدورنا".

وأتم حديثه :"أثق بجميع اللاعبين الخمسة وعشرين، لكن لن يلعب سوى 11، أكثر ما يضايقني هو شيئان: الإصابات واستبعاد اللاعبين".