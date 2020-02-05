رياضة | كيكي سيتين: أزمات برشلونة لا يمكن السيطرة عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين: أزمات برشلونة لا يمكن السيطرة عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة بأن مباراة فريقه غدًا أمام أتلتيك بيلباو ستكون مثيرة وكلا الفريقين سيلعبان من أجل تحقيق الفوز.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد: "أعتقد أنها ستكون مباراة مثيرة لأن الفريقين يدخلان للمباراة من أجل الوصول إلى الدور القادم.. سنستحوذ على الكرة, سنستعمل جميع أسلحتنا وفي هذه المرحلة لن تكون الأمور سهلة لكن سنفعل كل شيئ لتخطي هذه العقبة".

وأشار: "تحدثنا عن مشاكل الفريق لمدة دقيقة واحدة فقط لأن الأهم هو الفريق وكرة القدم, لن أهدر طاقتي على أشياء أخرى".

Advertisements

وتابع :"هناك مشاكل في كل نادي لا يمكن السيطرة عليها لكن لا تتحدثوا معي عنها فهذا لا يهمني لأنني أركز على عملي فقط, وليس لدي وقت لمثل هذه المشاكل وأركز فقط على كرة القدم.. سنحاول أن لا تؤثر الأشياء السلبية على الفريق".

واوضح :"كنت متاكدا أن ديمبلي سيضيف الكثير, اصابته حدثٌ نأسف والحل الوحيد هو مواجهة هذه المشكلة".

وأردف: "سنحاول أن نأتي بلاعب أخر وفقاً لمدة الغياب أو نستمر بالموجود.. ديمبيلي سيغيب من 3 إلى 5 اشهر، انا قلق بشأن هذا الأمر فقط".

وزاد :"لو كنا نعلم بإصابة ديمبلي لما تخلينا عن كارليس بيريز.. التركيز كله على مباراة الغد, لن نهدر طاقتنا على المشاكل والأشياء السلبية".