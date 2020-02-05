رياضة | برشلونة يستقر على بديل ديمبيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستقر على بديل ديمبيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضع نادي برشلونة الإسباني صفقة هجومية جديدة على طاولة الفريق بعد إصابة عثمان ديمبلي ونهاية موسمه مع الفريق.
ويحاول برشلونة اللجوء لاستخدام لوائح الاتحاد الإسباني في التعاقد مع صفقة بديلة في حالة ثبوت غياب عثمان ديمبيلي لمدة 5 شهور.
وتنص اللوائح على أن برشلونة سيحق له التعاقد مع صفقة استثنائية بالرغم من اغلاق السوق الشتوي ولكن حالة التأكد من إصابة عثمان ديمبيلي وغيابه ل5 شهور أي إصابة طويلة الأمد.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن لوكاس بيريز مهاجم آلافيس هو اختيار مفضل لتعزيز الهجوم، يملك الخبرة ويلعب مهاجم وجناح وهذا الموسم تمكن من تسجيل 8 أهداف و صناعة 4 تمريرات حاسمة.
وفشلت إدارة برشلونة في حسم صفقة مهاجم خلال فترة انتقالات الشتاء التي انتهت رسمياً يوم 31 يناير الماضي.