رياضة | كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمباراة أتلتيك بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمباراة أتلتيك بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو غدًا الخميس في إطار دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وضمت قائمة برشلونة كلا من: "تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - ليونيل ميسي - لينجليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي - جونيور - إيناكي بينا - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أورخو".