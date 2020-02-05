رياضة | مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة ريال مدريد

تلقى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة قوية قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي تعرض لإصابة قوية في العضلة الضامة وحتي الآن لم يتحدد موقفه من المشاركة.

واضافت الصحيفة أن رحيم سترينج قد يغيب عن لقاء الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة ريال مدريد مع مانشستر سيتي والمقرر إقامتها يوم 26 فبراير في ذهاب ثمن النهائي على أن يقام الإياب بين الطرفين يوم 17 مارس.