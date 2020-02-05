مورينيو يطمئن جمهور توتنهام علي كين 

الأربعاء 5 فبراير 2020

‎توقع جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، موعد تعافي هاري كين نجم الفريق، من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وعودته للمشاركة في المباريات.



‎وبناءً على تصريحات المدرب البرتغالي، فإن هاري كين سيتمكن من المشاركة في المباريات مع توتنهام خلال الموسم الحالي، كما أنه سيلحق بمنافسات كأس أمم أوروبا 2020.

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‎وقال مورينيو لوسائل الإعلام الإنجليزية إن هاري كين قد يعود للمشاركة مع الفريق اللندني في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي خلال شهر مايو القادم، مُضيفاً: “سيكون متواجدًا في آخر مباراة على أرضنا ضد ليستر سيتي”.

‎وتابع: “ربما نحتاج تلك المباراة من أجل شيء ما، قد نكون في المركز الرابع أو الخامس أو السادس، ربما يساعدنا هاري كين في هذه المواجهة الأخيرة على أرضنا، وبالطبع قد يلعب أيضاً ضد كريستال بالاس في الجولة 38”.

‎وبخصوص حالة هاري كين في الوقت الحالي، قال مورينيو: “كل شيء على ما يرام، فهو يخضع للعلاج وإعادة التأهيل، بالطبع هناك دائمـًا بعض الخطر من الانتكاسات، ومن الأفضل ألا نضع الكثير من التوقعات أو أي نوع من الضغط عليه، لنرى ما سيحدث”.

‎وسيغيب كين عن مباريات إنجلترا الودية استعدادًا لبطولة أمم أوروبا 2020 ضد إيطاليا والدنمارك في مارس المقبل، لكن من المنتظر أن يشارك في المباريات الاستعدادية بشهر يونيو القادم، قبل اللقاء الافتتاحي للأسود الثلاثة في اليورو.