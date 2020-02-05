اخبار الرياضه

تشكيلة نادي الاتحاد في مباراة اليوم أمام التعاون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة نادي الاتحاد في مباراة اليوم أمام التعاون والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020

استقر الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق الاتحاد، على التشكيل الذي سيخوض مباراته ضد التعاون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير .

ويحل فريق الاتحاد ضيفاً على التعاون، في تمام الساعة 6:25 مساءً بتوقي مكة المكرمة، بإطار الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي، وسيذاع اللقاء عبرشاشة قناة “ 2” بأداء الملعق عبدالله الغامدي.

ويحتل فريق الاتحاد المركز المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يسبقه التعاون في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

Advertisements

ويأتي تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة التعاون.. كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: منصور الحربي – حمدان الشمراني – برونو أوفيني – سعود عبدالحميد

خط الوسط: كريم الأحمدي – ليوناردو جيل – عبدالاله المالكي – عبدالعزيز البيشي

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا – ويلفريد بوني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيلة نادي الاتحاد في مباراة اليوم أمام التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا