تشكيلة نادي الاتحاد في مباراة اليوم أمام التعاون

الأربعاء 5 فبراير 2020

استقر الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق الاتحاد، على التشكيل الذي سيخوض مباراته ضد التعاون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



ويحل فريق الاتحاد ضيفاً على التعاون، في تمام الساعة 6:25 مساءً بتوقي مكة المكرمة، بإطار الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي، وسيذاع اللقاء عبرشاشة قناة “السعودية الرياضية 2” بأداء الملعق عبدالله الغامدي.

ويحتل فريق الاتحاد المركز المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يسبقه التعاون في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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ويأتي تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة التعاون.. كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: منصور الحربي – حمدان الشمراني – برونو أوفيني – سعود عبدالحميد

خط الوسط: كريم الأحمدي – ليوناردو جيل – عبدالاله المالكي – عبدالعزيز البيشي

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا – ويلفريد بوني