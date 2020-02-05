الامارات | لاعب ليفربول يطالب برحيل محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ليفربول يطالب برحيل محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق، شارلي آدم، إدارة النادي الإنجليزي، بالتعاقد مع نجم الحاضر والمستقبل في ملاعب الكرة العالمية الفرنسي كيليان مبابي الذي يساوي أكثر من 200 مليون يورو في سوق اللاعبين، مشدداً على ضرورة أن يستغل ليفربول فترته الذهبية وعودة جماهيريته المتصاعدة وارتفاع أسهم لاعبيه واللجوء إلى كل هذه العوامل من أجل إتمام صفقة اللاعب الفرنسي.

وقال شارلي آدم لشبكة «بي بي سي»: «يجب التضحية باللاعب المصري محمد صلاح الذي بلغت قيمته السوقية نحو 150 مليون يورو واستغلال هذا المبلغ في ضم مبابي».

وأوضح «:»البرازيلي روبرتو فيرمينو، رابط كبير لكيفية لعب ليفربول وما يحاولون القيام به.. صلاح وماني أثارا الإعجاب منذ انضمامهما للفريق، ولكن في حال رغبة ليفربول في التعاقد مع مبابي، سأفضل التخلص من صلاح، لأنه الخيار الأفضل للرحيل، فيما اللاعب الفرنسي هو النجم القادم في كرة القدم العالمية".

يذكر أن ليفربول تعاقد مع صلاح صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي، وأذهل اللاعب المصري الجماهير العالمية بمستواه العالي وأرقامه الفاعلة في الملاعب، حتى أنه يتصدر حاليا هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، ويحسب له إعادة ليفربول إلى الواجهة الأوروبية بعد أن قاده للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وكأس العالم للأندية الموسم الحالي.