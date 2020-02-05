الامارات | الأهلي المصري يشكر رئيسه الشرفي تركي آل الشيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يشكر رئيسه الشرفي تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 فبراير 2020

أصدر النادي الأهلي المصري بياناً رسمياً توجه من خلاله بالشكر إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية الرئيس الشرفي للأهلي المصري، على دعم الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق، بعد تأهلهم إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي المصري قد صعد إلى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، أخيراً، وحرص الرئيس الشرفي على تهنئة الفريق بطريقته الخاصه تشجيعاً للفريق للمضي قدماً في البطولة.

Advertisements

وقال الأهلي في بيان: "هنأ آل الشيخ، محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، على تأهل فريق الكرة إلى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، وأكد الرئيس الشرفي للنادي الأهلي تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في المباريات السابقة".

وعبر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، عن تثمين النادي وإدارته لمساندة المستشار آل الشيخ، واهتمامه الدائم بمسيرة الفريق.

وتابع البيان: "وحرصاً منه على الاستمرار في مساندة الفريق، قرر آل الشيخ منح الجهاز الفني واللاعبين مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري".