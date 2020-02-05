شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يوضح موقفه من احتمالية رحيل «ميسي» عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريـال مدريد الإسباني، موقفه من احتمالية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، عن صفوف البلوجرانا.

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وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريـال سوسيداد، وجه أحد الصحفيين سؤالًا لـ«زيدان» عن رأيه فيما يتردد عن احتمالية رحيل «ميسي» عن برشلونة وإذا ما كان هناك أزمة في برشلونة.

ورد «زيدان»: «لن أعلق على فريق آخر، هم سينافسون حتى نهاية الموسم ولن يكون لديهم نقاط ضعف، سيبلون بلاءًا حسنًا للغاية، نحن لا نفكر لدقيقة في ذلك، نحن لم نفز بأي شئ بعد وهم سينافسون حتى النهاية».

وأضاف: «الأفضل يظلون دائمًا الأفضل».