شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يحكم؟.. رئيس برشلونة يستدعي المدير الرياضي لمناقشة مستقبله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم تمر سوى ساعات قليلة على انتقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، لتصريحات المدير الرياضي لفريق، إيريك أبيدال، والتي قال فيها إن اللاعبون لم يكونوا سعداء مع المدير الفني السابق إرنيستو فالفيردي وأن بعضهم لم يبذل مجهودًا كبيرًا في اللعب بسبب ذلك، حتى قرر رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو استدعاء الفرنسي لمناقشة مستقبله مع النادي.

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وفي خبر عاجل نشرته شبكة «سكاي سبورتس» الرياضية العالمية، استدعى «بارتوميو» المدير الرياضي إيريك أبيدال لمناقشة مستقبله في النادي.

وكان «ميسي» قد انتقد تصريحات «أبيدال» مطالبًا إياه بتحمل مسؤولياته وعدم تشويه سمعة اللاعبين والمساهمة في نشر الشائعات، في تعليق شديد اللهجة، موضحًا أن اللاعبون يتحملون مسؤوليتهم على أرض الملعب وهم أول من يعترف حين لا يؤدون بشكل جيد، مطالبًا الفرنسي بعدم توجيه أصابع الاتهام إلى المدرب وتحمل مسؤولية منصبه.

ويأتي رد فعل إدارة برشلونة ليعيد إلى الأذهان التقارير التي كانت قد أشارت سابقًا إلى نفوذ «ميسي» داخل برشلونة.