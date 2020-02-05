شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ» و«عدلي» يمثلان الأهلي في قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء اليوم الأربعاء.
ويحضر الثنائي مراسم القرعة التي يجريها الـ«كاف» للتعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا من بين فرق مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي.
يذكر أن الأهلي تأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، عن المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم في آخر مباريات دوري المجموعات.
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