شكرا لقرائتكم خبر عن «إيمانويل» يقود مرانه الأول مع المقاصة استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، ظهوره الرسمي الأول في تدريبات الفريق.

وقاد أمونيكي مران المقاصة الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، باستاد الدفاع الجوي، في مستهل تحضيرات الفريق لمباراة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء السبت المقبل، باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ 17 للدوري.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص إيمانويل على توجيه كلمة للاعبي الفريق وباقي أعضاء الجهاز الفني قبل بداية المران، وتعاهد الجميع على بذل أقصى جهد ممكن لاستعادة الانتصارات في المرحلة المقبلة.

واستقر أمونيكي بالتشاور مع جهازه المعاون على تكثيف الجرعة التدريبية للاعبي المقاصة في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال خوض التدريبات على فترتين يوميا، بحيث تقام الفترة التدريبية الأولى في التاسعة صباحا والثانية في الخامسة مساء.

ويهدف أمونيكي وجهازه المعاون إلى رفع معدلات اللاعبين وجاهزيتهم على المستويين البدني والفني، وعلاج بعض السلبيات التي ظهرت على أدائهم في المباريات الأخيرة، لاستعادة الانتصارات وتقديم عروض قوية في المرحلة المقبلة.