الأهلي يعلن جاهزية «فتحي» و«أجايي» لمواجهة بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الثنائي أحمد فتحي وجونيور أجايي، لاعبي الفريق، للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية ومباراة نظيره بيراميدز، المقرر لها غدا الخميس، وفقا لرؤية الجهاز الفني.
وأوضح الجهاز الطبي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن أحمد فتحي سوف يشارك في مران اليوم بشكل طبيعي بعد مشاركته أمس دون شكوى من آلام الكاحل التي أبعدته عن مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف أن النيجيري جونيور أجايي تعافى بشكل نهائي من أعراض نزلة البرد التي تعرض لها مؤخرا عقب العودة من السودان.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، غدا الخميس، على استاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية أمام بيراميدز للاستمرار في صدارة الدوري الذي يحتل الأهلي قمته برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة محققا العلامة الكاملة، فيما يدخل بيراميدز اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد خوض 15 مباراة.
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