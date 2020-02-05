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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة في تشكيل الاتحاد لمواجهة التعاون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
أشارت تقارير رياضية إلي أن الهولندي تين كات يجهز مفاجأة كبري لمباراة الفريق أمام التعاون.
وجاءت المفاجأة على أنه المدرب ينوي مشاركة اللاعب سعود عبدالمجيد أساسياً اليوم بعد انتهاء مشاركاته مع المنتخب الأوليمبي.
و في هذا السياق يرغب المدرب أيضاً مباغتة التعاون بإشراك اللاعب في مركز الظهير الأيمن أو بديلاً لمهند الشنقيطي.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد ستة عشر نقطة جمعهم من ستة عشر مباراة.
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