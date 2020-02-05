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مفاجأة في تشكيل الاتحاد لمواجهة التعاون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

أشارت تقارير رياضية إلي أن الهولندي تين كات يجهز مفاجأة كبري لمباراة الفريق أمام التعاون.

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وجاءت المفاجأة على أنه المدرب ينوي مشاركة اللاعب سعود عبدالمجيد أساسياً اليوم بعد انتهاء مشاركاته مع المنتخب الأوليمبي.

و في هذا السياق يرغب المدرب أيضاً مباغتة التعاون بإشراك اللاعب في مركز الظهير الأيمن أو بديلاً لمهند الشنقيطي.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر في جدول دوري كأس الأمير برصيد ستة عشر نقطة جمعهم من ستة عشر مباراة.

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