ماركا تتنبأ بخراب برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

تنبأت صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية بخراب نادي برشلونة لكرة القدم خلال الفترة القادمة، في حال استمر النهج القائم الذي يعتمده مجلس الإدارة، والذي يمكن اعتباره بمرحلة التدمير الممنهج حسب وصفها.



وتحت عنوان “برشلونة ينهار”، فقد أكدت الصحيفة أن نموذج الميراث والمشروع الذي تم بناؤه على مدار العقد الماضي يتحطم، والذي سيطال مختلف أساطير يمكن اعتبارهم إرثًا للنادي بعدما تم إطلاق مرحلة التدمير الذاتي.

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وتضيف كبرى الصحف الرياضية في إسبانيا إنه سيكون من النادر لشخص ما أن يكون سالمًا من كل هذه الفوضى، حيث سيكون المدرب كيكي سيتيين الضحية الأولى، والذي كان من الأفضل لو بقي مع أبقاره التي يشاهدها في أحلامه.

وعلى الرغم من حلمه بتدريب نادي برشلونة، إلا أن ذلك سيكون كابوسًا على سيتيين بسبب قلة الخيارات واكتساب فريق هو عبارة عن برميل من البارود وعدد قليل من اللاعبين لديهم حافز، وآخرين مشبعين بين الألقاب والمجاملات.

برشلونة يعيش حالة من التشبع والفوضى بين الإدارة واللاعبين

وتطرقت “ماركا” إلى منصب الرئاسة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو الذي اعتبرت أن لديه تاريخ أنتهاء صلاحية بسبب كثرة اللوم والانتقادات، مما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة بعدما أصبحت إدارته غير مرغوب فيه لأول مرة منذ فترة طويلة. وأنهت الصحيفة تقريرها بأن برشلونة بشكل عام ليس لديه اتجاه واضح ويعيش على العفوية، في حين يعيش اللاعبون حالة سيئة وفشل في القدرة على اكتساب الدافع بسبب الوظيفة المضمونة والتشبع بالألقاب، لهذا لا جوع، لا قدرة على الاستجابة.