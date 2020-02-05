خبر سار لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

تلقى نادي أتليتكو مدريد أخبارًا سارة، قبل 13 يومًا من المباراة التي ستجمعه بخصمه ليفربول الإنجليزي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وفي ظل افتقاده لمهاجم هداف، فشل فريق المدرب دييجو سيميوني في التعاقد مع إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان الشهر الماضي، لكنه الآن استعاد اللاعب المخضرم دييجو كوستا.

Advertisements

دييجو كوستا يعود إلى تدريبات أتلتيكو مدريد:

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن دييجو كوستا أجرى التدريبات الجماعية مع بقية زملائه، في الجلسة التي قادها المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، ولكن من المتوقع ألا يشارك اللاعب في المباراة القادمة ضد غرناطة.

وخلال الأيام الماضية، كان دييجو كوستا يتدرب في الملعب منفردًا، على هامش المران الجماعي للفريق، استكمالاً لعملية التعافي من الجراحة التي خضع لها في 21 نوفمبر الماضي، بسبب انزلاق في الفقرات العنقية.

وسيغيب ثنائي الهجوم جواو فيليكس وألفارو موراتا عن مباراتي غرناطة وفالنسيا الدوري الإسباني، ومواجهة ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 18 فبراير، لكن دييجو كوستا، قد يكون متواجدًا في لقاء الريدز ما لم يتعرض لانتكاسة جديدة.