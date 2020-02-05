شكرا لقرائتكم "شرخ فى الإصبع" يبعد الحلوانى عن حرس الحدود أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن المقرر أن يقوم عمرو الحلوانى بفك الجبيرة بعد أسبوع على أن يخوض برنامجا تأهيليا للعودة للمشاركة فى المباريات من جديد خاصة وأنه كان هداف الفريق العسكرى برصيد 4 أهداف .

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمنافسة المحلية اليوم عندما يستضيف فريق حرس الحدود في السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري، ويخوض الزمالك مباراة اليوم منتشيًا عقب انتهاء مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وتأهل الفريق إلى دور الـ8، بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام أول أغسطس الإنجولي في لواندا سلبيًا.

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الزمالك يخوض مباراة اليوم محتلا المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، في المقابل فإن فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

ويسعى طارق العشرى إلى اللعب بنفس خطته المعهودة بتأمين الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة والتى دائمًا ما تمثل خطورة على مرمى المنافسين ويتقنها تمامًا لاعبو الحدود، ومن المتوقع أن يبدأ حرس الحدود مباراته اليوم بتشكيل مكون من أحمد السعدنى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد احمد ومحمد عبد الفتاح وعبد الله جمعة ومصطفى على وفى الوسط مصطفى جمال وأنطونى لوكاسا وإبراهيما كونيه ومحمد عبد اللطيف جريندو وجاتوش بانوم وفى الهجوم نانا أنتوى